Tartus sõitis auto ülekäigurajal otsa naisele ja lapsele

Lõuna prefektuuri kinnitusel juhtus liiklusõnnetus täna pärastlõunal kella 14.35 paiku Tartus Kaunase puiesteel, kus sõiduauto Mercedes-Benz sõitis otsa ülekäigurajal teed ületanud naisele ja lapsele. Meedikud toimetasid viga saanud 1967. aastal sündinud naise ja 2003. aastal sündinud tüdruku TÜ Kliinikumi.

Politseile teadaolevalt ei ole kummagi kannatanu vigastused õnneks tõsised. Politsei tuvastas, et autojuht oli kaine. Esialgsetel andmetel ei märganud autojuht madalalt silma paistva päikese tõttu õigeaegselt teed ületavaid inimesi, ent see asjaolu ei vabasta juhti vastutusest ja kõik täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Politsei tuletab meelde, et ülekäigurajad on kohad, mis nõuavad suuremat tähelepanelikkust kõigilt liiklejailt. Sõidukijuhtidel tuleb üülekäigurajale lähenedes tähelepanu koondada jalakäijatele, aeglustada ning veenduda, et vöötrada keegi parasjagu ei ületa ega seda kavatse. Jalakäijate puhul kehtib sama tõde, et enne vöötrajale ei astu, kui pole veendunud, et sõiduk jääb pidama ja annab teed.