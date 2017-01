Lauri Õunapuu tuleb Tartusse tantsuks laulma

Intervjuus Tartu Postimehele rääkis Lauri Õunapuu muu hulgas «Tinnast», kus kõlavad sõnad: «Elu ilusaim tants on tinna, seda tantsitakse nõnna: samm ette, samm taha ja kükakile maha.» Selle viisi algupärandiks nimetas ta Vincent Scotto laulu «La Petite Tonkinoise». Prantsuskeelne pealkiri viitab väikesele neiule Tonkini provintsist ehk Prantsuse Indohiinast.

Laul jõudis läbi Venemaa (pealkirjaks «Kitajanka» ehk eesti keeli hiinlanna) ja uute salongitantsude ringiga meile, pealkiri «Tinna» on aga jäänud mõistatuseks. «On küll olemas üks teine tants «Tinna» või «Timka», mis vangidel olnud kasutusel eelmise sajandi alul tögamisena ehk naljana, see pole Tartu «Tinnaga» ilmselt seotud,» märkis Õunapuu.

Ent ta lisas, et lätlastel on ilmunud ühel šellakplaadil kaks tantsulugu ühes muusikaseades – Daniderffi «Titina» ning siinsamas eespool nimetatud «Hiina plika». Nii peabki Õunapuu võimalikuks, et Tartusse jõudis uus nimi vanale tantsule alles peale toda lätlaste plaati aastal 1937.

Õunapuu teada lauldi kunagi Tartus «Tinnat» hommikutundideni, ikka uusi salme juurde mõeldes. Tartu Postimehe toimetus on tänulik neile lugejaile, kes mäletavad salme, need kirja panevad ja saadavad aadressil tartu@postimees.ee.

Intervjuu Lauri Õunapuuga ilmub homses Tartu Postimehes.