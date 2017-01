Fotod: Peipsil vajus karakat läbi jää

Piirivalvur Andrus Salu sõnul juhtus õnnetus umbes 200 meetri kaugusel kaldast, kus järvel sügavust kahe meetri jagu. Inimesed kannatada ei saanud, küll elati ehmatavad hetked üle karakati päästeoperatsiooni esimesel katsel.

Nimelt saadi masin peaaegu jääle tagasi, kui jää uuesti murdus ja auto tagasi järve vajus, nüüd juba rattad ülespoole.

Teine katse läks siiski edukamalt ja viimaks päästeti masin praost. Salu ei julgenud oletada, kas õnnetus tähendab, et jää on ilma tõttu niivõrd kahjustatud, et peagi tuleb piirivalvuritel kogu järv kalastajatele sulgeda.

Kõige halvemini mõjub jääle tema sõnul tugev tuul, mis ajab praod laiaks. Kui suuremat külma ei tule, ei jäätu praod enam ära ja siis võidakse järv sulgeda üsna varsti.