Tartu toetab korteriühistuid enam kui 40 000 euroga

Toetust võivad taotleda Tartu linna korteriühistud (samuti mitu korteriühistut üheskoos), mille korterite arv on kümme või rohkem. Linna eelarvest on tänavu rattaparklate rajamiseks ette nähtud 10 000 ning jäätmemaja või süvakogumismahutite tarbeks 32 000 eurot.

Toetuse suurus rattaparkla, sealhulgas vajaliku aluspinna ehitamiseks on kuni 50% kogumaksumusest (ülemmäär 3000 eurot). Toetuse suurus jäätmemaja ehitamisel vähemalt korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide (segaolmejäätmed, paber ja kartong, biojäätmed) mahutite jaoks või süvamahutite paigaldamisel vähemalt kahe korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigi (segaolmejäätmed, paber ja kartong) jaoks on kuni 75% kogumaksumusest. Toetuse ülemmäär on 4000 eurot.

Mullu sai linnalt jäätmemajanduse korrastamiseks toetust 13 korteriühistut kokku umbes 47 000 eurot, rattaparklaid rajati neli.

Korteriühistule rattaparkla ja jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise korraga saab tutvuda SIIN.

Toetuse saamiseks vajalikud materjalid tuleb esitada linnamajanduse osakonda Raekoja plats 3.

Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt, saabumise järjekorras, kuni eelarves selleks ette nähtud raha jätkub või kuni käesoleva aasta 1. oktoobrini.