Tartu raekoja platsile tuleb jäine aabitsakukk

Kukeaasta alguse tähistamiseks esinevad kell 17 algaval jääskulptuuri avamise tseremoonial taiji-mõõga ja eluväeharjutustega Tartu Budoklubi, Raho Langsepa taiji-grupi ja GRTC Eesti michuan-taiji harrastajad.

Ülimat keskendumist nõudvatele ja arendavatele ning seetõttu tänapäevani au sees olevatele relvaharjutustele jagab taustakommentaare Rinaldo Bachmann. Harrastajad kaasavad publikut meelekeskendusharjutuseks, mis peaks aitama osalejatel ekstsentrilise tulekuke aastal kõikidesse toimuvatesse muudatustesse filosoofiliselt suhtuda.

Tavapäraselt seostatakse uue aasta algust ka halva ja segava ärasaatmise, lõppenud aasta tänamise ning uuele soovide esitamisega. Skulptuuri avamine pakub selleks otse raeplatsil hea võimaluse, sest kikka lähedusse paigaldatakse tseremoonia ajaks jääst soovide karikas, milles paberile kirjutatud head soovid tuhaks põletatakse – see kõik aitavat nende täitumisele kaasa.

Lisaks aabitsakukele on 28. jaanuaril raekoja platsil kohal veel teinegi teadmishimuliste suur lemmik – kaks katset viib läbi Hull Teadlane, kes lisab tseremooniale idamaades uue aasta saabumise tähistamisel olulised suitsu, tossu ja paugu. See tähendab, et tänu tema toimetamisele on Tartu linn 2017. aastal ka müütiliste koletiste eest kaitstud.

Skulptuuri autoriks on kunstnik Põvvat Kama. Tulekuke raeplatsile jäämise aja üle otsustab nagu ikka ilm.