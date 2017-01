Merle Jääger istus maalijate ette

Merle Jääger on näitleja ja kirjanik, aga ka kunstnik. Ja nagu ta teatas täna hommikul Konrad Mägi ateljees teda portreteerima asunud seitsmele naisele ja kahele mehele, on ta olnud ka modell. Nii et ta kujutas väga hästi ette, mis teda kolme akadeemilise tunni ajal ees ootab. Liigutada ei tohi, sirutada võib ainult kahe puhkepausi ajal. Ta istus toolile kunstnike ette ja kinnitas pilgu kirikutornile, mis paistab ateljee aknast.

Konrad Mägi ateljee jõudis tänu Merca ohverdatud kolmele tunnile ja linnavalitsuse eraldatud 4000 eurole täna maratonmaalimises poole peale. See algas eelmisel aastal. Kavakohaselt tuleb portreteerida 25 Tartu kultuuritegelast. Enne Mercat on poseerimas käinud tosin tartlast kunstiajaloolasest Kadri Asmerist kunstnik Kristina Viinani, aga ka näiteks politoloog Karmo Tüür ning luuletaja ja kirjandusteadlane Aare Pilv.

Andres Rõhu. / Sille Annuk

Kahe tunniga oli Merca portreteerimine jõudnud nii kaugele, et peaaegu kõikidelt molbertitelt oli aru saada, kes on pildi peal. Maalijaid juhendanud kunstnik ja kunstipedagoog Andres Rõhu käis ühe juurest teise juurde ja jagas näpunäiteid, mida paremini teha. Kes pidi tausta tumedamaks maalima, senist tööd mõned sammud kaugemalt vaatama või suurema pintsli võtma. Merca istus enamiku ajast vakka, ent ütles vahel maalijate jutu sekka peaaegu suletud suuga mõne tuju tõstva lause.

Konrad Mägi ateljee seltsi juhatuse liige Martti Ruus rääkis, et osa portreesid läheb aprillis Tartu kunstimajja suurele näitusele. Millal tartlastest kultuurikuulsuste portreteerimisega lõpule jõuda kavatsetakse? «Olen kõigile öelnud, et kui selle aasta lõpuks 25 kultuuritegelast maalitud ei ole, pannakse Ruus vangi,» ütles Ruus.