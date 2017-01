Tänasest saab Piirissaarele mööda jääteed

Maanteeameti teatel on kuuseokstega tähistatud tee kolmandal kilomeetril pragu, kuhu on ehitatud ülesõit. Jäätee on avatud kella kaheksast hommikul kuni kella 16.30ni.

Vastavalt ilmaoludele võib ette tulla jääteede erakorralist sulgemist. Amet soovitab jääteede hetkeolukorda vaadata vastavalt kaardilt, mida täiendatakse uue info korral.

Sõidukijuhtidel palub maanteeamet rangelt kinni pidada teele paigaldatud liikluskorraldusteabest ja jääteel liiklemise korrast.

Jääteel liiklemise kord:

• jäätee on liiklemiseks avatud ainult valgel ajal, alla 300-meetrise nähtavuse korral liiklus suletakse;

• soovitatav sõidukiirus on kuni 25 km/h või 40–70 km/h (kiirusel 25–40 km/h võib sõiduk tekitada jää lõhkumist soodustavat resonantslainet);

• jääteele võib sõita ainult tähistatud kohtadest, minimaalselt kaheminutilise ajavahemiku järel;

• sõiduki vahet eessõitjaga tuleb hoida vähemalt 250 meetrit;

• keelatud on eessõitjast mööduda ja kahesuunaline sõit samal sõidurajal;

• tähistatud jääteest kõrvale sõita ei ole lubatud;

• turvavööd peab hoidma lahti ja tuleb jälgida, et sõiduki uksed oleksid kergesti avatavad;

• ebatasased kohad tuleb ületada võimalikult väikese kiirusega;

• jääteel ei tohi autot seisma jätta, kihutada, liigelda tuisuga, uduga, pimedas.

Jääteele sõites tuleks mobiiltelefoni salvestada jäätee alguse viidal olev valvetalituse number, et vajaduse korral abi kutsuda. Samuti manitseb maanteeamet, et seni avamata jääteedele ei tohi sõita, sest see võib olla eluohtlik.