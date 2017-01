Uus raamatusari asetab islami konteksti

Koos Üllar Petersoniga sarja toimetav Amar Annus rääkis, et sarja idee pärineb Petersonilt, kellel on aastate jooksul kogunenud palju temaatikaga seotud käsikirju või peaaegu valmis asju.

«Kirjastustel on islami teemaliste raamatute vastu tegelikult päris suur huvi, mõnel kirjastusel isegi väga suur, kuid Eestis ei ole kuigipalju inimesi, kes suudaks islami teemadel kirjutada või algkeeltest tõlkida,» nentis Annus.

Sarja avateos «Ingel Gabrieli tiibade sahin» koondab 12. sajandil elanud pärsia müstiku Suhrawardī filosoofilise traktaadi «Valguse paleed» ning müstilised jutustused «Ühel päeval sufide seltsis», «Kiri lapseseisuse kohta», «Ingel Gabrieli tiibade sahin», «Purpurpunane peaingel», «Armastajate teejuht», «Sipelgate keel», «Simurġi hüüd» ja «Kiri õhtumaisest pagendusest». Need on pärsia ja araabia keelest tõlkinud ning põhjaliku saatesõnaga varustanud emeriitprofessor Kalle Kasemaa, raamatu lisas on ära trükitud ka Haljand Udami lühem käsitlus «Suhrawardī ja Dante».

Annuse sõnul valiti «Ingel Gabrieli tiibade sahin» sarja avateoseks seetõttu, et see pole liiga kitsalt islamiga seotud ning pakub nii huvi ka laiemale publikule. Järge on ootamas terve rida erinevaid tõlkeid, suurim projekt on seotud varase Araabia ja islami tekstide antoloogiaga, kus on lisaks araabia keelele tõlkeid ka ladina, kreeka ja süüria keelest. Sarja teine raamat peaks ilmuma veel tänavu, kolmas on plaanitud järgmise aasta algusesse.

«Islam kontekstis» on toimetajate sõnul sari, mille eesmärgiks on tuua eesti lugejani islami alustekstidega (Koraan, sunna, ajaloo- ja õigustööd) seotud kirjanduse ning laiemalt islami kultuuriruumi kuuluvate teoste tekstikriitilisi esma- ja uustõlkeid koos nüüdisaegse teaduslikku kommentaariumiga.