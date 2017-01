Fotod: hävituslennuki mahalaadimine lennundusmuuseumis

Tartumaal asuva Eesti Lennundusmuuseumi juhataja Mati Meos rääkis eile Postimehele, et muuseum ootas hävitajat ligi 14 aastat. Vastavasisuline taotlus tehti Saksamaale juba 2003. aastal, kui Saksamaa sõjaväeatašeeks oli tol ajal praegune kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras. «Kui vahepeal oli ikkagi lootus, et me selle siiski kätte saame, tuli aga majanduslangus ja poliitiline teravnemine ning sakslased pikendasid lennuki kasutusaega relvastuses,» selgitas Meos, miks nõnda kaua oodata tuli.

Lennuki saabumine Eestisse sai võimalikuks koostöös kaitseministeeriumi, Eesti sõjamuuseumi ja lennundusmuuseumiga. Loe lähemalt siit: Kauaoodatud hävitaja jõudis lõpuks Eestisse