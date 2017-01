Laupäevane Kalevipoja uisumaraton lükkub veebruarikuusse

Tekkinud on topeltjää, mille vahel on veel külmumata vesi ning pealmine jääkiht murdub kõndides läbi. Kuna sajab lund ja suuremat külma ei luba, siis pole loota, et jääolud paranevad. Seega otsustas korraldustoimkond uisusõidu edasi lükata veebruarikuusse.

Uisumaratoni toimumise kuupäev on täpsustamisel.

Kalevipoja uisumaratone on seni peetud Peipsi järvel, kus aga jääolud pole võimaldanud kaugeltki võistlust iga aasta korraldada. Korraldajad otsustasidki uisumaratoni tänavu esmakordselt viia Kuremaa järvele, kuna lootsid, et seal on jääolud püsivamad.