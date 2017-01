Jaanuaris tulnud kvoodipagulased paigutati Tartusse ja Põlvasse

Eestisse tuli sel kuul Euroopa Liidu rändekava raames kaks Süüriast pärit sõjapõgenike peret, mõlemad toodi siia Kreekast, ühes on seitse ja teises viis liiget.

Sotsiaalministeeriumi rahvusvahelise kaitse poliitika juht Triin Raag ütles, et suurem pere, kus on kaks vanemat ja viis last, suunati elama Tartusse, ning pere, kus on kaks vanemat ja kolm last, Põlvasse.

Raag märkis, et mõlema pere naised on olnud lastega kodused. Mõlemad mehed on omandanud põhihariduse ning töötanud mitmes valdkonnas, näiteks restaureerija ja müüjana.

Kvoodipagulastest on Tartusse varem teadaolevalt paigutatud üks Süüriast pärit mees ning kolmeliikmeline pere Iraagist.

Eesti on praeguseks Euroopa rändekava järgi vastu võtnud 89 sõjapõgenikku.

Kreekast on ümber paigutatud 78 ja Türgist 11 kvoodipagulast. Eesti kahe aasta kvoot Euroopa Liidus saavutatud kokkuleppe järgi on 550 sõjapõgenikku. Ümberpaigutamine käib liidu seest, seni Kreekast, ja ümber asustatakse väljaspool ELi paiknevaist põgenikelaagreist, seni Türgist.

Rändekava alusel Eestisse saabunud põgenikke on seni paigutatud elama kaheksa maakonna omavalitsustesse.