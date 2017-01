Krista Aru pärib peaministrilt: miks on Kastre sobilikum vallanimi kui Võnnu?

Ühinevad Võnnu, Haaslava ja Mäksa vald otsustasid rahvahääletusel, et valla nimeks saab Kastre. Teise variandina oli hääletusele pandud Kagu-Tartumaa.

Samas on kohalikud elanikud kogunud allkirju Võnnu nime toetuseks. Tekkivale omavalitsusele ajaloolise kohelkonnanime andmist soovitab ka kohanimenõukogu.

Ühendvallale Võnnu nime andmine välistati juba ühinemisläbirääkimistel, kui otsustati, et tekkiv vald ei hakka kandma ühegi liituva omavalitsuse nime.

Samas on kohalikud elanikud kogunud allkirju Võnnu nime toetuseks. Tekkivale omavalitsusele ajaloolise kohelkonnanime andmist soovitab ka kohanimenõukogu.

Härra Jüri Ratas

Peaminister

Vabatahtlikult ühinenud Tartumaa kolme valla - Võnnu, Haaslava ja Mäksa nimest

Eesti Vabariigi haldusreformi käigus on kolm üksteisele geograafiliselt lähedast omavalitsusüksust – Võnnu, Haaslava ja Mäksa vald – pidanud ühinemisläbirääkimisi ja otsustanud liituda üheks suureks vallaks, keskusega Tartu linna lähedal Haaslaval, Kurepalus. See otsus on igati loogiline ja vastuvõetav enamusele kolme valla elanikest, sest tegemist on suure osaga põlisest Võnnu kihelkonna territooriumist ning suurel osal nende kolme valla püsielanikkonnast on säilinud sidemed ajaloolise Võnnuga.

Kolme valla ühinemiskomisjon välistas uue valla nimena Võnnu. Selle asemel aga pakuti välja ja viidi rahvaküsitlusele otsitud nimed (Kagu-Tartumaa ja Kastre), mis kumbki liituvat piirkonda ei ühenda. Kagu-Tartumaa on ju tegelikult laiem ala kui need kolm valda, Kastre aga on üks väike küla ühe ühineva valla piirides, mis ka vana ajaloolise nimena ei vääriks sellist uut sisu ning tuleviku ja turunduse mõttes oleks uue üksuse puhul täiesti desorienteeriv. Kokkuvõtteks: kolme ühinevat valda ei ühenda kumbki läbirääkijate poolt rahvale välja pakutud nimi. Seda ühendab vaid üks – Võnnu.

Kuna rahvaküsitlusele, mis kolmes vallas läbi viidi, ei pakutud ajaloolist Võnnu nime, kuid sotsiaalne mälu ja kohalike arvamus väärtustab kihelkondlikke juuri, kogusid elanikud kodanikualgatuse korras toetusallkirju vana ja auväärset piirkonda ühendava nime säilitamiseks omavalitsusüksuse nimena. Mõne päeva jooksul andsid Võnnu nime toetuseks oma allkirja 537 kolme valla elanikku. Võrdluseks. Ametlikul küsitlusel, kus olid variantidena pakutud vaid Kagu-Tartumaa ja Kastre, osales 391 elanikku, neist 223 pooldasid Kastre nime, 86 Kagu-Tartumaad ja 82 tõmbasid maha mõlema nime. Kuigi Võnnu nime soovitas kokkuleppijatele ka kohanimenõukogu, sellega ei arvestatud ning kohanimenõukogu arvamusest valdade elanikke koguni ei teavitatudki.

Kolme valla 537 elanikku, kes soovivad ühinevale vallale ajaloolise kihelkonna - Võnnu - nime, on pöördunud kirjaga Vabariigi Valitsuse, riigihalduse ministri ja kohanimenõukogu poole juba 2016. aasta detsembris.

Eeltoodust lähtuvalt on meie küsimused: