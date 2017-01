TÜ raamatukogu teoste massilisest äraviskamisest: seda tehakse kogu aeg, aga raamatud ei lähe kunagi prügimäele

TÜ raamatukogu kogude direktor Kristina Pai selgitas, et massiliselt raamatute hävitamisega ei tegeleta, vaid tegu on tavalise kogude ringlusega: uued raamatud tulevad peale ja osad, mis on aegunud, kantakse lihtsalt maha.

Pai selgitas, et raamatute mahakandmine on igapäevane tegevus, kuid nende viskamine konteinerisse on siiski viimane valik. Eelkõige püütakse Pai sõnul teosed enne viskamist ära jagada, maha müüa või tasuta ära anda.

Kõik raamatud ning ajalehed-ajakirjad, mida enam ei taheta ja mida ei õnnestu ära anda, jõuavad taaskasutusse. «Raamatuid ei visata prügimäele, vaid neid taaskasutatakse. Raamat ei lähe kunagi prügimäele,» kinnitas Pai.

Maha kandmise otsused tulevad kogude direktori kinnitusel raamatukogule väga raskelt ja neid otsuseid tehakse läbi mitmete inimeste. «Meil on eraldi toimkond, kes sellega tegeleb, näiteks kutsutakse appi õppejõude. Need pole üldse kergekäelised otsused,» lisas Pai.

Aina vähem huvilisi

Näiteks 2015. aastal on TÜ raamatukogu nimistust kustutatud 147 000 raamatut. Kõiki pole sugugi ära visatud, vaid maha kantud teoste hulgas on näiteks raamatuid , mis on katkised, ära müüdud või lugejatele tasuta ära antud. Seega on raske öelda täpset arvu, kui paljud tegelikult tee konteinerisse leiavad.

Pai ütles, et kuigi raamatukogu viimaseks valikuks on teoste viimine konteinerisse, on paraku aina vähem neid inimesi, kes vanade raamatute vastu huvi tunnevad. «Paljusid huvitab ikka see, mis on just ilmunud, mitte need raamatud, mis on aastakümneid tagasi välja antud.»

Vähemalt üks eksemplar

Mihhail Lotman kirjutab oma blogis veel, et korjas prügikastis sorteerides prooviks ühed kaaned raamatult, mida tahtis lugeda: «Geschichte der Deutschen Dichtung. Von den ältesten Denkmälern bis auf die Neuzeit». Autoriks on Otto Roquette, kes andis omapärase ülevaate ka saksa luule ajaloost. Lotman aga avastas, et ühtegi eksemplari sellest raamatust Tartus enam ei ole.

Kristina Pai kinnitas, et ära märgitud teos on raamatukogul kindlasti kogus saadaval, kuid e-kataloog ESTER ei kajasta vanematest kogudest kõiki teoseid. «See raamat on meil kindlasti olemas, lihtsalt ta on kasti pakitud,» sõnas ta.

Pai rääkis, et nendest teostest, mis lähevad ära viskamisele, peab olema alles vähemalt üks eksemplar. Kui teema puudutab Eestit, hoitakse alles mitmeid eksemplare. Järgmine parameeter on kultuurilooline ja ajalooline väärtus.