Tartus esitletakse täna esimest eestikeelset kogelusteemalist lasteraamatut

Raamat räägib siilipoisist, kes kogeleb ja tahab välja uurida «Ke-ke-kes teeb u-u-uhhuu?». Ta kohtub ja kõneleb mitmete metsaelanikega, kellest mõned samuti kogelevad, teistel on aga muud eripärad. Raamat aitab kaasa mõistmisele, et igaüks on erinev ja see on aktsepteeritav ning palju olulisemad on sellises väärtused, nagu sõprus, teiste aitamine ja teistest lugupidamine.

Tänasel raamatuesitlusel räägivad EKÜ liikmed Raul Isotamm ja Raul Lend ning logopeed Helena Oselin raamatu sünniloost, selle vajadusest noortele kogelejatele ja natukene kogelusest üldiselt.

Lasteraamatu «Ke-ke-kes teeb u-u-uhuu?» autor on Saksa logopeed Peter Schneider. Raamatu eesti keelde tõlkimise ja kirjastamise eestvedaja Raul Isotamm märkis, et tegu on julgustava raamatuga kogelevatele lastele, nende mittekogelevatele mängukaaslastele ja kõigile, kes kogeleva lapsega kokku puutuvad.