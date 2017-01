Politsei otsib Anne tänaval Fordi mõlkinud autojuhti

Teisipäeval, 17. jaanuari õhtul avastati, et aadressil Anne tänav 2 maja ette pargitud tumerohelisele Ford Escortile on viimaste päevade vältel külge sõidetud. Masinal said kahjustada küljeuksed ning tagatiival on kraapimisjäljed. Varalise kahjuga avarii põhjustanud autojuht lahkus sündmuskohalt sõiduki omanikku või politseid juhtunust teavitamata.