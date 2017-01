Füüsikainstituudi direktor kavandab kunstigalerii tegevust aasta lõpuni

Physicumi galeriis saab praegu lisaks Kristina Viina ühepildinäitusele vaadata üht täiesti erilaadset väljapanekut. «Tekkis idee, et füüsikainstituudi laborid võiksid oma kokkuvõtted aasta lõpuks teha sedapuhku kunstilises vormis,» selgitas direktor Jaak Kikas. «Žanriliselt on see näitus mitmekesine ja ulatub minimalismist realismini.»

Physicumi galerii esimene näitus, mis avati septembris 2014, koosnes füüsikainstituudi vanemteaduri, füüsikadoktor Inna Rebase maalidest. Novembris ja detsembris 2016 oli sealsamas eelmise kunstinäitusena võimalik vaadata näitleja, luuletaja ja muusiku Kristel Mägedi maale.

Homses Tartu Postimehes ilmub lugu Kristina Viina maalist «Ma olen vaikne järv», millest koosnebki Physicumis esmaspäeval avatud ühepildinäitus ja mille jättis žürii koos peaaegu 40 teise autori teosega Tartu kunstnike majas toimunud Tartu kunsti aastanäitusele vastu võtmata.