Kutsehariduskeskus pikendas osadel erialadel vastuvõttu

Kuni reedeni saab kandideerida veel näiteks kelneri, rätsepatöö, pottsepp-selli, CNC töötlemiskeskuse operaatori, müügikorralduse ja kosmeetiku erialale. Viimase puhul on ainsana tegemist tasulise õppega.

Tartu kutsehariduskeskuse turundusjuht Kaire Mets ütles, et suuremalt jaolt on vabade õppekohtade puhul tegu erialadega, mis on keskhariduse baasil, välja arvatud näiteks pottsepp-selli õpe, mis on põhihariduse baasil.

Populaarne juuksuri eriala

Nii kevadisel kui ka talvisel vastuvõtul on alati kõige populaarsem juuksuri eriala, mis Metsa sõnul pole üllatus. Menukaks osutusid veel nii plaatija, turismiettevõte juhi kui ka mootorsõiduki diagnostiku eriala.

Metsa sõnul on seekord ka õppegruppe, mis jäävad talvel kutsehariduskeskuses avamata, kuna sinna ei laekunud piisaval hulgal avaldusi. Üks nendest on metallilõikepinkide töötaja eriala. Samuti jääb avamata põhihariduse baasil pagariõpe. Piisavalt huvilisi ei olnud ka küünetehniku õppesse. «Mõned avaldused on sinna laekunud, aga see pole piisav grupi avamiseks,» kinnitas Mets.

Tartu kutsehariduskeskus pakub aina rohkem ka sessioon- ja töökohapõhiseid õppekavu, et inimestel oleks võimalik töö kõrvalt koolis käia. Nendele erialadele soovijaid enamjaolt jagus.

Talvise vastuvõtuga sisseastujatele algab õppetöö kutsehariduskeskuses veebruarikuus. Rohkem teavet vabade kohtade ja sisseastumise kohta leiab kooli koduleheküljelt khk.ee.