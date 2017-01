Galerii: EKRE noored korraldasid haridusministeeriumi ees pagulasteemaliste rollimängude vastu protesti

Piketi korraldajaks oli Sinine Äratus ehk Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna noorteühendus. Meeleavaldajad hoidsid käes loosungeid, nagu «Eeskujuks Ungari, mitte Rootsi», «Migratsioonipropaganda ei tohi jõuda Eesti kooli» ja «Euroopa islamiseerimine – 21. sajandi suurim katastroof».

Meeleavaldusel osalejad olid seisukohal, et rollimängudega suurendab riik pealekasvava põlvkonna leplikkust immigrantide Eestisse paigutamise vastu, et ühiskonda ette valmistada sisserändajate vastuvõtmiseks ja rahvusriigi lammutamiseks.

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Argo Kerb ütles, et maja ees olnud inimesed polnud ilmselt rahul kahe meetodiga, mis leiti Euroopa Nõukogu poolt 2002. aastal avaldatud ja kolme aasta eest Inimõiguste instituudi poolt Eesti keelde tõlgitud käsiraamatust. Seal on nimelt kokku 56 meetodit, mis käsitlevad erinevate haavatavate sihtgruppide olukorra mõistmist ning paremat kaasamist ühiskonda.

«Nende kasutamine on koolidele täiesti vabatahtlik. Senini on meie teada eelistatud sõja eest põgenenute ning teisi päevakajalisi teemasid käsitleda koolis pigem mitteformaalsete vestluste kui sääraste meetodite toel,» märkis Kerb. Ta lisas, et õpetajal on ise õigus otsustada, milliseid õppematerjale ning -meetodeid ta klassis nende teemade käsitlemiseks kasutab, kuid riik peab suures plaanis oluliseks, et nende materjalide sisust ja kvaliteedist oleks parem ülevaade.