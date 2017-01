Linn hakkab oma majadest nõukogude aja jälgi minema pühkima

Kui aknad ja trepikodade uksed välja arvata, siis pole ligi 30 aastat tagasi valminud Rahu 8 viiekorruselise kortermaja väljanägemises muid muutusi märgata. Rahu 8 on üks Tartu linnale kuuluvatest majadest, mille 66 korteri üürnikud on need tartlased, kes ise erinevatel põhjustel endale kodu soetada või üürida ei suuda.