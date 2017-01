Tavaliselt on ajutises raamatukogus Liivi tänaval rühmatööruumid kinni, aga laupäeva õhtul oli üks nendest vaba ning TÜ füsioteraapia­­tudeng Liisi Sagor sai asjad laiali laotada ja üksinda rahulikult õppida. Neiu tõdes aga, et ruumis on natukene külm.

Üliõpilastel on praegu eksamite aeg ja eile lõpetas töö ööraamatukogu. Kindel on see, et kevadiseks eksamisessiooniks tuleb neil samuti valmistuda ajutises raamatukogus.