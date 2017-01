Suurlinnade koostöö avab kutseõppurile tähtsaid uksi

1999. aastal loodud ühendusse Xarxa FP kuuluvad 23 Euroopa linna võtavad oma kutsekoolidesse ja ettevõtetesse vastu õppureid ja õpetajaid teistest võrgustikuga liitunud linnadest.

Tartu kutsehariduskeskuse rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov rääkis, et Tartu sai aasta tagasi ettepaneku samuti Xarxa FPga liituda. Nüüd on jõutud nii kaugele, et vaja on vaid linnavolikogu heakskiitu ja kutsekool saab veebruari alguses toimuval assambleel liitumisavalduse esitada.

Heal tasemel õpe

Atškasovi sõnul kuulati põhjalikult maad, mida liikmesus endaga kaasa toob, ning saadi kinnitust, et ühendusse kuuluvad suurlinnad, kel on pakkuda väga häid praktika- ja õppimisvõimalusi. Samuti kontrollib organisatsioon järjepidevalt, et õpe oleks tipptasemel.

Nii avaneks Tartu kutseõppuritel võimalus praktiseerida ettevõtetes, millesarnaseid Eestis polegi. Näiteks Saksamaa pakub tööstustehnoloogia vallas unikaalseid teadmisi, mida õpetajad ja õpilased hiljem Eestis edasi saavad jagada.

«Selline võimalus parandaks kutsehariduse mainet ja tooks meile õpilasi juurde, sest noored on väga huvitatud välispraktikatel osalemisest, eriti kui see on hästi organiseeritud,» sõnas Atškasov. «See looks ka väga head võimalused meie õpetajatele välismaal stažeerida. Tuleb kursis olla, mis teistes riikides toimub, ja tuua uusi teadmisi.»

Kuna Xarxa FP liikmed pole mitte koolid, vaid omavalitsused, avardaks Tartu liitumine peale kutsehariduskeskuse ka Tartu kunstikooli ja tervishoiukõrgkooli õpilaste arenguvõimalusi.

Õppurile tasuta

Liikmeks olemine tähendab omavalitsusele, et igal aastal tuleb tasuda liikmemaksu 600 eurot ning olla valmis ka ise võtma vastu õpilasi ja õpetajaid teistest liikmeslinnadest.

Tartu haridusosakonna juhataja Riho Raave sõnas, et see on kahtlemata teretulnud samm. «Kui see teeb õpilas­vahetuse lihtsamaks, tasub igal juhul liige olla,» lisas ta.

Andrei Atškasov rääkis, et seni on kool otsinud välismaal õppimise võimalusi omal käel või üksikute koostööprojektide raames. Liitumise järel muutuks see tunduvalt lihtsamaks. Ta lisas ka, et kool on siiani teinud koostööd Erasmus+ programmiga, tänu millele on välismaal õppimine ja elamine õppurile tasuta. Õpilasvahetusega kaasnevate kulude katmiseks kasutatakse Atškasovi sõnul Erasmuse tuge edaspidigi.