Tartu kolm uut liinibussi saavad Tallinnas viimast lihvi

MANi Tallinna esinduses on jäänud veel teha nipet-näpet, uuel nädalal jõuavad bussid Tartusse, kus neile pannakse peale reaalaja infosüsteemi seadmed ning siis ongi bussid liinile minekuks valmis, nii selgitas Sebe juhatuse liige Üllar Kaljuste.

MANi müügijuht Andres Mängel ütles, et kõik need kolm Poolas ehitatud gaasibussi on madala põhja ja topeltlaiade ukseavadega. Keskmise ukse juures on ratastooliramp.

Turvalisust ja mugavust lisab bussidele seegi, et iga ukseava juures on välisvalgusti, uksekohad on eraldi valgustatud ka bussis sees. Kasutatud on leedlampe.

Mängel nimetas, et bussidel on põhjala oludesse sobiv laiendatud küttesüsteem, salongi soojendamiseks on ka automaatselt lülituv gaasiga töötav küttekeha.

Uudne on kliimaseade, mis on seadistatud 22 kraadile, kuid vajaduse korral saab temperatuuri sättida vahemikus 18–28 kraadi.

Bussides on 31 istekohta, 52 seisukohta ja kinnitusseadmetega ratastoolikoht.

Busside kujundus selgus läinud aastal korraldatud rahvahääletusel.

Ligi 4000 hääletajast valis üle 40 protsendi parimaks bussikavandi, kus punavalges värvitoonis bussil on kujutatud Tartu tuntud ehitiste piirjooned. Töö autor on Tartu kõrgema kunstikooli tudeng Karilin Tõnisoja.