Tähe tänaval Huvitera huvikoolis on legorobootikat õpetatud üheksa aastat. Robootikaringi juhendaja Taavi Duvin meenutas, et kõige esimene huviring töötas just Tähe 4 majas 2007. aastal, kui asuti koos Eesti First Lego League (FLL) peakorraldaja Heilo Altiniga lastele robootikat tutvustama.