Nutisõltuvus vaenab autojuhte

«Helistamise kõrval on saanud igapäevaseks olukorrad, kus autojuht kirjutab sõidu vältel pühendunult lühisõnumit või surfab sotsiaalmeedias,» kirjeldas liikluspolitseinik Enn Virk politsei viimase aja tähelepanekuid. «See tähendab, et märkimisväärse hulga autojuhtide tähelepanu on roolis hajunud,» tõdes ta ning lisas, et paljud liiklusohtlikud olukorrad jäävad seetõttu vajaliku tähelepanuta.

Tartus Turu tänaval kinni peetud «roolimobiilikutest» suurem osa sai profülaktilise vestluse osaliseks. Raskematel juhtudel, mida oli kokku 14, vormistati ka väärteomaterjal.

«Meil ei ole täna tegelikult veel piisavalt head pilti sellest, kui paljud kergematest avariidest on juhtunud põhjusel, et juht sõrmitses innukalt oma mobiiltelefoni,» tõdes Virk. Kui õnnetusel tunnistajaid ei ole, vaevalt julgeb süüdlane hiljem tunnistada, et tema tähelepanu ja keskendumisvõime röövis samas peetud telefonikõne tühisel teemal või näoraamatust nähtud naabrinaise äsjalisatud foto.

Mobiiliga roolis rääkimine näitab hooletut suhtumist liiklusturvalisusesse, kus ohu vältimiseks või sellele aegsasti reageerimiseks on iga sekund kaalul, märkis liikluspolitseinik.

Veel avastati antud politseioperatsiooni käigus üks turvavööta autojuht, kaks ülekaalulist veost ning kaks piirkiiruse ületajat.