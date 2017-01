Loodusmaja jättis jumalaga ookeanitaguse okkalisega

Lastele rääkisid maja töötajad, et kui nad järgmisel korral majja ringi tulevad, siis seda puud enam ei ole. «Okei,» märkisid lapsed leplikult. Tõsi on see, et puu on juba mõnda aega väga täbaras seisus. Kevadel kukkus alla puu latv, oksi ja koorepudi kukub alla pidevalt. Ehk läheb majas olemine nüüd valgemaks, loodavad töötajad. Puust endast on neil aga veidi kahju. Nulu pärast muudeti lausa maja asendiplaani.

Kas puu juurestik sai ehituse käigus vigastada või sai tema aeg Tartus lihtsalt ümber, aga homme saetakse ta maha. Kodumaal elab see puuliik umbes 200-aastaseks. Tartus püsis ta haljas hinnanguliselt 55 aastat ja kasvas umbes 25 meetri kõrguseks. Loodusmaja esise kujundamiseks jäetaks puust esialgu püsti kahe meetri kõrgune kännutüügas.

Oksad ja puidu tüveosa on loodusmajal plaanis samuti kasutusele võtta. Lastel paluti välja pakkuda, mida puust teha saaks. «Sooja!» kõlas esimene vastus. Välja pakuti ka mänguasju, laudu, toole ja puidust nõusid. Töötajad ise arvasid, et ehk annab puutüvest ka külalistele meeneid meisterdada.

Maja kõrvale jääb siiski kasvama üks teine puu. See on värdnulg, mis on maha võetavast puust kaks korda lühem, kuid arvatavalt sama vana.