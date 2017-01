Pilvefotokonkursi võidutööde kalendrit näevad vaid valitud

Kiitsaku jäädvustatud foto pälvis konkursil ülekaaluka võidu, kogudes WMO Facebooki lehel üle 29 000 hääle. Võidutöö kaunistab käesoleva aasta WMO kalendris novembrikuu lehte.

Paraku pole kõigil huvilistel võimalik WMO pilvefotode kalendrit enesele soetada. Kalendri said vaid kolmteist kalendrifoto autorit üle ilma ning 191 WMO liimesriigi ilmateenistused.

Mõned üksikud kalendrid saabusid aasta algul ka keskkonnaagentuuri kontorisse. Agentuuri pressiesindaja Valdo Jahilo raporteeris, et hetkel on WMO pilvefotode kalendrid keskkonnaagentuuri juhi ja ilmateenistuse juhi kabinetiseintel. «Mitmed töötajad on küsinud, et kust neid kalendreid juurde saaks, sest soovivad endale ka, kuid minu teada neid juurde tellida ei saa,» märkis Jahilo.