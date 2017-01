Tartu linnakirjaniku stipendiumit soovib saada kuus sõnameistrit

Kes nimelt on need kuus sõnameistrit, ei saanud juhataja öelda, sest Tartu linnavolikogu määruse järgi on avalikustamine eksperdikomisjoni pädevuses, seejuures avalikustab komisjon üksnes stipendiumi saaja. Evrechti sõnul koguneb komisjon järgmisel nädalal. Otsuse kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu jaanuari viimasel nädalal.

Määruse järgi kuuluvad kuueliikmelisse eksperdikomisjoni Eesti kirjanike liidu Tartu osakonna, Eesti kirjandusmuuseumi, Tartu ülikooli kirjanduse ja teatriteaduse osakonna, Tartu linnavalitsuse, Tartu linnaraamatukogu ja sihtasutuse Tartu Kultuurkapital määratud isik. Stipendiumi saaja selgitavad nad välja taotlejate esitatud dokumentide võrdlemisel.

Tartu linnakirjaniku stipendium antakse välja esimest korda ja see on üks Tartu tegusid Unesco rahvusvahelise kirjanduslinnana. Tänavu on stipendiumiks 10 320 eurot, mis makstakse välja osamaksena 860 eurot kuus.

Määruses on kirjas, et aastane stipendium antakse välja ilukirjanduse või publitsistikaga tegelevale isikule, kes elavdab Tartu kirjanduselu ja aitab kujundada linna mainet rahvusvaheliselt tuntud kirjandussõbraliku linnana. Stipendiumi saab taotleda isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi Tartu linn.

Linnakirjaniku stipendiumi saamine ei eelda loovisiku olemasolevate stipendiumite, toetuste või muude loometöö eest saadavate sissetulekute katkemist, samuti jääb stipendiumi saajale võimalus toetusi ja teisi stipendiumeid taotleda.