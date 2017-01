Tartu saab homsest uue veebilehe

Alates neljapäevast, 12. jaanuarist võtab Tartu kasutusele uue kodulehe, mis on uuenenud nii disaini, ülesehituse, funktsionaalsuse kui ka sisu poolest, kinnitas linnavalitsus oma teates. Veebilehe arendamine jätkub võõrkeelsete lehtede osas, jooksvalt täieneb ja ühtlustub ka sisu ning linnavalitsuse teenuste kaardistamise protsess loob eeldused ka iseteeninduskeskkonna loomiseks.

Võrreldes senise Tartu kodulehega on uuel lehel enam pööratud tähelepanu info leitavusele. Selleks on muudetud lehe struktuuri, lisatud uus otsingusüsteem ja märksõnastamise funktsionaalsus, mis suurendab otsingu täpsust. Uued on ka vaegnägijate vaade, nutiseadmetele kohanduv vaade, uudiste ja sisulehtede «jagamise» võimalus sotsiaalmeedias jm.

Jätkuvalt on ka tagasiside ja ettepanekud veebilehe täiustamiseks. Seda saab anda kodulehe tagasisidevormi kaudu (leitav uue kodulehe esilehelt) või saates e-kirja aadressile infokeskus@raad.tartu.ee.

Vana koduleht jääb kasutusse seni, kuni mitmed jätkuarendused on valmis ja vajalik info on uuele lehele kantud. Vana leht on homsest ajutiselt leitav aadressilt www.tartu.eu. Vana lehe infot alates 12. jaanuarist enam ei uuendata.

Tartu linna kodulehe arendustööde tegemiseks korraldas raad kaks riigihanget, mille võitsid programmeerimiseks Web Expert OÜ ning kujundustööde tegemiseks Wiseman Interactive OÜ. Linnavalitsus juhib tähelepanu, et seoses Tartu kodulehe kolimistöödega võib kodulehe töös esineda kolmapäeval jätkuvalt katkestusi.