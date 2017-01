Baltimaade rektorid kohtuvad Tartu ülikoolis

Läti ülikooli rektor professor Indrikis Muižnieks ja Vilniuse ülikooli rektor professor Artūras Žukauskas külastavad Tartut Balti riikide juhtivate ülikoolide rektorite iga-aastaste kolmikkohtumiste raames, mida on korraldatud alates 2011. aastast. Sarja eelmine kohtumine peeti mullu aprillis Vilniuses, vahendas ülikooli pressiesindaja. Lisaks tavapärasele rektorite kohtumisele tutvuvad külalised tänavu ka Maarjamõisa tehnoloogialinnakuga.

Need ülikoolid on omavahel koostööd teinud juba enam kui 25 aastat, ent kolm rahvusülikooli ühiselt saavad veelgi jõulisemalt teadvustada ülikoolide rolli targa järelkasvu kasvatamisel ja oluliste tulevikuprobleemide lahendamisel, leidis Volli Kalm. «Balti riikide kolme juhtiva klassikalise ülikooli koostöö on kantud meie ühisest vastutusest oma riigi ja ühiskonna positiivsete muutuste tagamisel.»

Kolme Balti riigi piiriülese koostöö ja nende riikide juhtivate ülikoolide õppealase ühistöö edendamiseks ning teiste Balti riikide keelte ja kultuuri õppimise populariseerimiseks on kolmel rektoril plaanis allkirjastada kohtumisel leping, millega asutatakse stipendium kõiki kolme Balti riigikeelt oskavale üliõpilasele.

Stipendiumi, mille suurus on 2000 eurot, annavad edaspidi välja Tartu ülikooli, Läti ülikooli ja Vilniuse ülikooli rektorid kordamööda. Lisaks toetavad rektorid igal aastal oma ülikooli kolme lõppvoorus osalejat reisikulude katmisel.