Galerii: kiisad nöökisid Peipsi avapaugu teinud talikalastajaid

Tartu Postimees käis talikalastajate avapauku kaemas Kodaveres ning Mustvees. Kuigi valitsesid pea ideaalsed püügiolud – temperatuur oli nulli ümber ning talikalastaja suurim vaenlane tuul lõõtsutama ei kippunud – siis tööpäeva tõttu liiga suuri inimhorde järvel silma ei hakanud. Näiteks Kodavere surnuaia taguses parklas oli seitse autot, Mustvee linna all võis aga kokku loendada kümmekond «talimõmmikut».

Kuigi Peipsile minnakse jahtima ennekõike ahvenat, ei olnud kohatud kalameeste saakides neid triibulisi kiskjaid kuigivõrd. Hoopis luised kiisad olid need, kes pakutud sääsevastsete vastu huvi ilmutasid, Mustvee mehe Grigori Aganitši jalgade juures võis silmata ka üht särge. «Ei no heal päeval võib siit ka neli-viis kilo ahvenat välja tõmmata, aga suurema saagi lootus on ikka kaugemal,» arvas Aganitš.

Kodavere all trehvatud Krišjānis Lisovskis ja Māris Šlars asusid Riiast teele juba kell kolm öösel. Esiti ei tahtnud nende konksu otsa keegi hakata, kuid mehed olid siiski lootusrikkad ja ütlesid, et tuleb otsida ja erineva mängitamisega katsetada – küll ahven lõpuks võtma hakkab, kus ta pääseb!

Kui Kodaveres tunduvad jääolud päris head ning rüsi esineb mingil määral vaid seitsmesaja-kaheksasaja meetri kaugusel kaldast, siis Mustvees on seis kalastajate jaoks ebamugavam – seal on tuul päris kalda lähedale kokku koondanud suure rüsijäävälja, millest läbi murdmine on paras katsumus.

Jää paksuseks on Peipsil nii 15-20 cm, kuid murdude lähedal tasub olla ettevaatlik – nii suutsid lumega kaetud jääprakku astuda nii Grigori Aganitši kalastuskaaslane kui meeste saake kiibitsenud Tartu Postimehe reporter. Õnneks sai märjaks vaid üks jalg, kuid tuleb tõdeda, et kuigi meeldiv kogemus pole seegi.

Viie päeva ilmaprognoos kalahulludele, Kodavere

Kolmapäev: -7°, lõunatuul 6 m/s

Neljapäev: -5°, lõunatuul 8 m/s

Reede: -4°, lõunatuul 4 m/s

Laupäev: -3°, edelatuul 4 m/s

Pühapäev: -5°, kirdetuul 2 m/s, lumesadu

ALLIKAS: ilmajaam.postimees.ee