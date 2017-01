Gripilaine ei ole koole tänavu veel kimbutanud

Viimasel ajal on liikvel raskeid viirushaigusi ja grippi haigestumine algas samuti varem. Eelmise nädala lõpus sai õpilastel koolivaheaeg läbi ja sellest nädalast on nad taas õppimishoos. Tartu koolide direktorid tõdesid, et olukord on neil tavapärane, gripilaine pole õnneks koolidesse veel jõudnud.