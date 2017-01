Tartu esitas kandidaadid riigi spordi- ja kultuuripreemiatele

Tartu linna aukodanik Rein Kirsipuu on kõigi aegade tunnustatuim jalgrattatreener Eestis, kelle kuulsaim õpilane on olümpiavõitja ja maailmameister ning viiel järjestikusel aastal Eesti parimaks sportlaseks valitud Aavo Pikkuus. Säravate võitudega on enda nime maailma jalgrattaspordi ajalukku kirjutanud tema juhendatav Riho Suun. Kui paljudest Tartus oma sportlaseteed alustanud noortest on Rein Kirsipuu Eesti meistrid vorminud, on raske kokku lugeda. Jalgrattaspordile täielikult pühendunud inimesena tõi Kirsipuu lemmikala juurde ka oma mõlemad pojad, kes jõudsid sel alal samuti tippu. Tema eestvedamisel ja toetusel rajati Tartusse ka Eesti esimene BMX rada. Jalgrattaspordis on ta tänaseni arvamusliider ja nõuandja.

Tartu linna aukodanik, koorijuht, helilooja, muusikapedagoog ning meestelaulu edendaja Alo Ritsing on teinud väga suurt tööd koorimuusika edendamisel ning kõrgel järjel hoidmiseks. Mullu tähistas Risting oma 80. sünnipäeva ning sai mitmeid rahvusvahelisi tunnustusi. Tema teeneteks on eelkõige koorilaulu traditsiooni ning meestelaulu silmapaistev ja pikaajaline arendamine, Lõuna-Eesti meestelaulu päevade traditsiooni algatamine ning muusikaõpetajate ettevalmistamine Heino Elleri nimelises Tartu muusikakoolis. Koorilauljate poolt armastatud ning jätkuvalt ka üldlaulupidude repertuaaris on tema helilooming kooridele. Ritsingu loomingusse kuulub umbes 400 koorilaulu.

Krista Aru on ilmselt üks olulisimaid persoone Eesti Rahva Muuseumi uue hoone sünniloos. Tema pikaajaline ja pühendunud töö, avatud suhtlemine ja avar visioon rahvusmuuseumi arendamiseks aitasid veenda nii laiemaid hulki kui ka riigijuhte lõplikult muuseumi hoone ehitamise vajalikkuses ning tagasid uue hoone ja ekspositsiooni realiseerumise tänasel kujul 2016. aastal.