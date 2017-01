Seakatk on Tartumaa metsades puhta töö teinud

Veel aasta tagasi müttasid Alatskivi ja Välgi kandis suured metsseakarjad, nii et sealse­­tel maadel jahti pidava Bubo jahiseltsi kütid tabasid hooaja lõpuks üle saja kärssnina. Suvest saadik on Bubo jahimehed lasknud vaid üksteist looma ning möödunud laupäeval korraldatud luure põhjal võib öelda, et ilmselt see arv enam eriti ei kasvagi, kuna kogu jahimaa peale leiti vaid nelja sea jälgi. «Võib öelda, et sead on kadunud,» kõlas jahiseltsi esimehe Tõnis Türna karm tõdemus.