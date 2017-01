Tartus jäi elanikke veelgi vähemaks

Seda on veelgi vähem, kui aasta esimesel päeval, mil rahvastikuregistrisse oli Tartu elanikuna märgitud 96 911 inimest.

Linnapea Urmas Klaas ütles nädala eest kommentaariks, et registreeritud tartlaste arvu langus algas aasta lõpul ja ilmselt on taustaks soov osa saada soodustustest, mida vallad uusasukatele pakuvad.

Klaas viitas, et elukoha registreerijate vahel on loosi pandud nii raha kui autosid, et täita omavalitsusreformis seatud 5000 elaniku piiri.