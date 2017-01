Pildid: Põlva riigigümnaasium tegi uksed lahti

Haridusministeeriumi teatel on Põlva gümnaasium omanäoline koolimaja, kus ruumikasutust iseloomustab ühendatus ja sujuv üleminek klassiruumi korrastatuselt mõnusale vahetundide ühisolemisele, kus on oma koht nii malel, kott-toolidel ja raamatutel kui ka lauatennisel.

Haridus- ja teadusministeeriumi ning RKASi tellimusel rajas Ehitus5ECO OÜ Põlvasse 1963. aastal valminud internaadihoone asemele enam kui 2 300 ruutmeetri suuruse gümnaasiumihoone, mille ehitamisel pöörati erilist tähelepanu kaasaegse õpikeskkonna funktsionaalsusele ning energiasäästlikkusele.

252 õpilasele kavandatud koolimajas on üheksa suurt ning viis rühmaklassi. Esimesel korrusel on garderoob 300 inimesele, kohvik ja 108-kohaline auditoorium ning 120-kohaline aula, mis on fuajee arvelt laiendatavad.

Lisaks tavapärastele töötajate ruumidele nagu õpetajate tuba, direktori ja õppealajuhataja kabinetid on koolimajas eraldi ruum nõupidamisteks, oma ruum on õpilasesindusel.

Hoone projekteerinud AS Resand kaasas töödesse Saksa arhitektuuribüroo ArchitekturWerkstatt Vallentin arhitekti Gernot Vallentini, kellel on suured kogemused tänapäevaste energiasäästlike koolide ja lasteaedade projekteerimisel. Vallentin on maailmas esimese sertifitseeritud passiivmaja koolihoone arhitekt ja teda on tunnustatud innovatiivsete ideede rakendamise ja heade näidete loomise eest Saksamaa riikliku teenetemärgiga. Gümnaasiumihoone arhitekt on Pille Pärn.

Õppehoone rajamise kogumaksumuseks koos sisustamisega kujunes 4,8 miljonit eurot. Ehitustöid rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

«Olen kindel, et põnevate ruumi- ja tehnoloogiliste lahendustega hoone annab õppimiseks ja õpetamiseks rohkesti inspiratsiooni ning moodne vorm toetab kooli põhitegevust,» ütles minister Mailis Reps pressiesindaja vahendusel. Ta lisas, sellises gümnaasiumis tahavad kindlasti kõik lapsed õppida.

Tänapäevane gümnaasium on nagu korralik nutitelefon: ligitõmbav, lihtsasti kasutatav, valikurohke ja nutikas sisu on ühendatud esteetiliselt kauni ja kasutajasõbraliku vormiga, lisas gümnaasiumi direktor Alo Savi.

Gümnaasiumis on viis õppesuunda: kultuuri-, loodus-, reaal-, sotsiaal- ja üldsuund. Valikkursusi on võimalik valida 67 kursuse hulgast, nendest 15 pakutakse koostöös piirkonna kutsekoolide ja teiste riigigümnaasiumidega. Koolis tegutseb 11 õpilasfirmat.

Põlva maakonnas on gümnaasiumiastmes 327 õpilast, neist riigigümnaasiumis 217.