Tartu kitarristi plaat tõusis Prantsuse ja Briti edetabelitesse

Enimmängitud albumite edetabelit koostav Collectif des Radios Blues ühendab endas nii Prantsusmaa kui ka Belgia, Quebeci ja teiste prantsuskeelsete piirkondade bluusisaadete juhte. Detsembris 2016 kattus prantslaste ja inglaste edetabelites ainult kaks artisti: Andres Roots ja mõlema tabeli tipus trooniv Rolling Stones.

«Kogu see lärm Rolling Stonesi uue plaadi ümber jätab mind külmaks. Andres Roots näitab, et bluusi saab palju paremini teha,» kirjutab «Winteri» kohta Hollandi DJ Jan van Eck muusikaveebis Blues'n'Roots Corner. «Ei ole mingi saladus, et Andres garanteerib meisterlikkuse kitarrikeelte peal, aga selle plaadi mitmekülgsus koos kõigi erikülalistega on hämmastav.»

«Winter» oli Suurbritannia raadiotes detsembris enimmängitud bluusialbumite hulgas üheksandal kohal. UK Independent Blues Broadcasters Associationi poolt 2. jaanuaril avaldatud edetabeli tipus troonib Rolling Stones.

Mullu 18. novembril ilmunud «Winteri» lood on salvestatud aastail 2012-2016. Andres Rootsi kõrval osalevad James Dalton (USA), Bert Deivert (USA), Louie Digman (UK), Howard Fishman (USA), Edgars Galzons (Läti), Ismo Haavisto (Soome), Steve Lury (UK), Lorete Medne (Läti), Andres Mikk, Peeter Piik, Mikk Tammepõld, Raul Terep ja Richard Townend (UK).

Jaanuaris annab Andres Roots kaks kontserti koos Raplamaa avangardbluusi duoga Ringhold - üks kontsert on 20. jaanuaril Valga rokiklubis ja teine 26. jaanuaril Rapla bluusiklubis. 27. jaanuaril esineb Roots koos trummar Raul Terepiga Rakveres vastavatud klubis Buena Vista Sofa.