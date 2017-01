Kalastajad võivad taas sammud Lämmijärvele ja Pihkva järvele seada

Politsei- ja piirivalveamet annab teada, et alates homsest ehk 7. jaanuarist võib minna jalgsi Lämmijärve, Pihkva, Vaniku, Pattina, Kriiva ja Pabra järve jääle. Samal ajal hoiatatakse, et Peipsi järve jääkate on veel ohtlikult nõrk, mistõttu sellele minek on keelatud.