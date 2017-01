Kahe lasteaialapsega pered saavad Tartus kohatasu maksmisel soodustust

Kui peres käib linnale kuuluvas lasteaias või -hoius rohkem kui kaks last, siis täiskohatasu tuleb maksta ainult kõige noorema lapse eest. Vanuselt järgmise eest tuleb maksta pool kohatasust. Kolmas ja neljas laps on jätkuvalt kohatasust vabastatud. Soodustuse saamiseks on oluline, et üks vanem ja tema lasteaiaealised lapsed elaksid rahvastikuregistri andmetel ühises elukohas.

Eralasteaedade pidajad ja lapsehoiuteenuse osutajad otsustavad enda kohatasu tingimused ise ning lapsevanematel tuleks nende käest üle küsida, milliseid soodustusi nad alates 1. jaanuarist rakendama hakkavad. Linn on teinud kõikidele eralasteaedadele ja -hoidudele üleskutse rakendada oma asutustes samasuguseid soodustusi kui munitsipaallasteaedades.

Vanemad näevad oma laste andmeid koos kohatasu andmetega e-keskkonnas ARNO.

Lasteaia kohatasu suurus on seotud töötasu alammääraga, moodustades sellest 15 protsenti. Kohatasu arvestatakse eelneva aasta alampalga alusel.

2017. aastal on arvestuse aluseks eelmise aasta alampalk 430 eurot. Lasteaiatasu tänavu ei tõuse ning on jätkuvalt 64.50 eurot kuus.