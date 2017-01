Suusatama kibelejad pääsevad rajale

Põltsamaal Kuningamäe terviseradadel käis eile kunstlume laialivedu, et tänaseks oleks suusarada valmis.

Ilmateade annab lootust, et suusahooaeg saab jälle hoo sisse. Seetõttu on lumekahurid nädala algusest mitmel pool usinasti tööd teinud. Põltsamaal Kuningamäel oli eile hommikuks lumekahur valmis teinud suure hulga kunstlund, mida rajameister Indrek Eensalu koos abilistega laiali vedas, et saaks õhtuks esimese osa rajast valmis.