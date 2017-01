Mükoloogiaühing valis aasta seeneks kukeseene

Ühingu veebisaidil on kirjas, et Eestist on kõigile tuntud hariliku kukeseene kõrval leitud ka sama perekonna harva esinevat liiki kahvatut kukeseent ning meil väga haruldast, riikliku kaitse alust lillat (mustuvat) kukeseent.

«Harilik kukeseen on Eesti metsades laialt levinud ja paljude seenekorjajate lemmik,» kirjutab veebisaidil ühingu esimees Külli Kalamees. «Tema viljakehad on üleni rebukollased, lehterjad, kübaraserv on sisserullunud ja korrapäratult laineline. Kübara alaküljel on eoslehekesi meenutavad harunenud voldid, mis laskuvad pikalt jalale. Kasvab okas- ja segametsades suurte kogumikena suvest kuni hilissügiseni, ka soojadel ja lumeta talvedel. Harilik kukeseen on oma hea maitse ja meeldiva aroomi tõttu meil väga armastatud söögiseen. Temale on väliselt sarnane kahvatu kukeseen, mis erineb heledama valkjaskreemi värvi poolest.»

Aasta seent ei ole Eestis varem valitud.