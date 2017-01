Tekstiilitudengid loovad vannitoas kodutunnet

TKK sai võimaluse messil osalemiseks esimest korda, projekt sündis koostöös Helsingi metropolia ülikooli tekstiiliosakonnaga. Projekti kavandamisel vahetati ideid ning toimus ühine projektiseminar, kus mõlemad koolid esitlesid messiboksi kontseptsioonilahendusi.

TKK üliõpilaste projekt «Sounds Like Home» käsitleb tekstiilide ja koduste helide seoseid, tegeledes sõnade tõlgendamisega materjaliks. Teema valikut inspireeris see, et kaasajal on inimestel soov omada vähem asju ning rentimine ja laenamine on internetipõhise kultuuri lahutamatu osa. Kuidas ja kas tekib tekstiilide abil kodune tunne ühe suure korterelamu vannitoas, kus üürnikud järjest vahetuvad - sellest soovivadki TKK üliõpilased oma projekti tulemiga aimu anda.

TKK väljapaneku on koostanud neljanda kursuse üliõpilased Mariisa Põld, Mariann Kalder, Liisa Kanemägi, Maarja Linsi, Kristiina Feldmann, Teele Tenso, Kerli Kurikka, Ilja Uhlinov ja Annika Kiidron. Projekti juhendab TKK õppejõud disainer Kairi Lentsius, projekti juhib professor Aet Ollisaar.