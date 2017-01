«Samal ajal raamatukogus» ehk lustlik lühinäidend ülikooli raamatukogu ehitussaaga ainetel

Raamatukogu peasissekäigu ees seisab turvamees ja piidleb uksele lähenevat meest.

- Seis! Kes te olete ja miks te siia tulete?

- Tudeng olen, õppima tulin.

- Ärge tulge mulle siin seletama, mis tudeng, mis õppima, vean kihla, et olete ehitaja, tulite ehitama siia, teame teiesuguseid küll.

- Mina ja ehitaja?

- Jah, just, ehitaja. Üks siin ka tuli, ütles, et on filosoof, endal kuvalda käes, ütles, et see Hegeli jaoks. Ega ma loll peast ei ole, Hegeli jaoks on relakat vaja.

- Ei, ei tudeng olen, ausõna, laske mind tudeerima, ma janunen teadmiste järele. Grambambuli ja bambuli!

- Kuulge, kui te oletegi tudeng, siis miks teil kellu kaasas on?

- Kellu? Ei, see pole kellu, see on tordilabidas.

- Ja tordilabidat on milleks vaja?

- Aga äkki antakse torti, tudengil on ju alati kõht tühi.

- Hea küll, oletame, aga mida te siis lugeda tahate?

- Ehi..

- Nii!

- ...nit.

- Hea küll, kao sisse. Ja, tudeng!

- Mis?

- Kiiver võta peast ära, siin on ikkagi raamatukogu, kurat võtaks!

***