Vanemuine teenis mullu ligi kolm miljonit eurot omatulu

«Publikuarv on 1353 külastaja võrra rohkem kui 2015. aastal. Seda hoolimata sellest, et suure maja lava oli renoveerimistööde tõttu viis kuud suletud. See on väga hea tulemus,» ütles teatrijuht Toomas Peterson.

Omatulu teenis teater 2,89 miljonit eurot (ilma käibemaksuta), mis on 0,34 miljonit ehk 13,8% rohkem kui 2015. aastal.

Kõige rohkem külastajaid kogus «Lotte Unenäomaailmas» 19 544 vaatajaga, sellele järgnes «Ooperifantoom» 18 449-ga. Ooperitest oli vaadatuim «Carmen» (2975), sõnalavastustest «Arkaadia» (6726) ja ballettidest «Lumekuninganna» (6000).

Käesoleva hooaja kõige populaarsem lavastus on aasta lõpul esietendunud muusikal «Mamma Mia!». Kogu hooaja jooksul toimub Tartus ja Tallinnas 32 etendust, mille külastajate arvuks on 27 000 inimest.