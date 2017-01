Kalevipoja uisumaratone on seni peetud Peipsi järvel, kus aga jääolud pole võimaldanud kaugeltki igal aastal neid korraldada. Umbes neli kilomeetrit pikk ja kilomeeter lai Kuremaa järv ei paku küll nii avaraid vaateid, kuid jääolud on seal eeldatavasti püsivamad.

Looduse keerdkäike pikalt ette ennustada on tänamatu tegevus, sestap ei saa praegu veel kindlalt lubada, et traditsiooniline Kalevipoja uisumaraton tuleb. Küll aga just looduse vingerpussidest johtuvalt on maratoni korraldajad otsustanud pidada võistluse mitte Peipsil, vaid Jõgeva külje all Kuremaa järvel.