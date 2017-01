Advokaat: Tartu ülikool palkas turvamehed, et takistada ehitajatel raamatukogus jätkamist

Uueto-Tepper lisas, Tartu ülikool on teatanud lepingu lõpetamisest põhjusel, et töövõtja on lepingut rikkunud, kuid AS YIT Ehitus nende väidetega ei nõustu.

«Tellija ei ole teinud lepingu täitmiseks vajalikku koostööd, sh on ignoreerinud tõsiasja, et tellija poolt lepingu täitmiseks üle antud ehitusprojekt ja ehitusluba ei võimalda hoone etappidena avamist (päästesüsteemid ei ole projekteeritud etappidel eraldiseisvatena) ning leping nägi sõnaselgelt ette kasutusloa saamise hoonele 30.09.2017-ks,» ütles vandeadvokaat.

Uuetoa-Tepperi sõnul teavitas töövõtja tellijat juba ammu, et ehitusprojekti ja lepingut muutmata ei ole osaline avamine võimalik.