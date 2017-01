Fotod: juubelinäitus tõestab, et Oskar Luts on aktuaalne tänaselgi päeval

Tegemist ei ole tavapärase juubelinäitusega, kus pearõhk on kirjaniku loomingul. Linnaraamatukogus on presenteeritud vaid mõni üksik Oskar Lutsu teos, näituse koostajad Kaja Kleimann ja Tiina Tarik on lähtunud hoopis sellest, kuidas Luts või tema tegelased on teisi loojaid inspireerinud või neile innustust jaganud – nii kirjanduses ja kujutavas kunstis kui moodsas rahvaluules ja tänavakunstistki.

Näituse koostajate sõnul oli selline kontseptsioon taotluslik, sest nõnda tuleb väga ilmekalt esile, kuivõrd aktuaalne ja surematu ja kestev Oskar Lutsu looming on.

«Kui näitus oli üles pandud, läksin ilukirjanduse saali, kus oli Jüri Kolgi uus luuleraamat. Ma polnud seda veel käeski hoidnud, libistasin siis pilgu üle ja sattusin kohe «arno apoooria» peale. Lisasin selle ka näitusele,» oli Kaja Kleimannil varrukast võtta ilmekas tõestus Lutsu jätkuvast aktuaalsusest.