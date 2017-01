Tartu ei loobu veel pontoonsilla plaanist

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et uuringute järgi ületab Kaarsild iga päev väga palju jalakäijaid, umbes 7000 ja seepärast on õige kaaluda võimalust ajutise silla paigaldamiseks.

Otsustamiseks küsib linn aga uusi tehnilisi pakkumisi ja ka hinnapakkumisi. Milline on vastuvõetav hinnapiir selle umbes pool aastat kasutust leidva silla paigaldamiseks, ei olnud Klaas valmis nimetama.

Läinud aasta lõpul veeteede ameti esindajatega kohtunud abilinnapea Valvo Semilarski ütles, et amet pidas vajalikuks ajutisel sillal kuus meetrit laia ja kolm meetrit kõrget püsiava. Peale selle on ameti soov, et iga päev oleks kaks aega, mil sild avataks, et ka suuremad alused, näiteks veeteede ameti laev või lodi saaksid läbi sõita.

Semilarski ütles, et need ajad võiksid olla näiteks kell kümme hommikul ja neli päeval, kuid see on veel arutelu teema.