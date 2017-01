Eile Emajõkke hüpanud mees viibib haiglaravil

Esmaspäeva õhtul kihutasid päästjad nii kiiresti, kui autod ja teeolud võimaldasid, Emajõe äärde, sest kaalul olid inimelud ja tähtis oli iga sekund. Häirekeskus oli kell 19.24 saanud väljakutse Vabaduse puiesteele, sest Kaarsillalt oli inimene vette hüpanud ja kaks seda märganud meest olid asunud teda päästma.

Turuhoone juures aitasid päästjad kaldale esimesena vette hüpanud 28-aastase mehe ning teda päästma läinud 28- ja 22-aastase mehe. Üks abistajatest aitas teisi kalda lähedalt ja oli vees ainult jalgupidi. Kiirabi viis kaks kauem vees viibinut haiglasse.

Täna hommikul sündmuskohta üle vaatamas käinud päästjad nentisid kohapeal Tartu Postimehele, et see oli õnnelik õnnetus, sest kõik noored jäid ellu. Nad tõdesid, et Kaarsillalt vees olijale järele hüpanud mees pani oma elu suurde ohtu. Peale jääkülma vee, mis halvab inimese tegutsemisvõime minutitega, asuvad silla all vees sõja ajal õhku lastud Kivisilla varemed, millele kukkudes on inimesed vigastada või lausa surma saanud varemgi.

Automaatse mõõdujaama andmetel oli veetemperatuur jões meeste päästmise ajal 0,3 kraadi.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk märkis, et esimesena vette hüpanu sai peale alajahtumise ka vigastada ja vajab haiglaravi. Aitajate tervis on aga korras.

Päästjad lisasid, et appi tõtanud suuremat avalikku tähelepanu ei soovinud. Lõuna prefektuuri kinnitusel olid kõik kolm meest üksteisele võõrad. Juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitatakse.

Päästjate väljakutsed Emajõe äärde viimastel kuudel

6. detsembril kella 17 paiku aitasid päästjad Kaarsilla-aluselt betoonplaadilt kaldale 10-aastase poisi, kes läks väidetavalt sõbra jalanõusid ära tooma ja kukkus jõkke.

Ööl vastu 9. novembrit viis kiirabi Emajõe äärest haiglasse Kaarsilla juurest kõnniteelt vette hüpanud 16-aastase neiu, kelle päästsid pealtnägijad.

25. oktoobri hommikul hüppas 56-aastane mees Tasku keskuse taga Võidu silla juures vette. Päästjad tõid mehe kaldale, kuid tema elustamine ei andnud tulemusi ja mees suri.