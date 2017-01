Mustvees põles riidekauplus, kahtlustatakse süütamist

Hoones eluruume ei ole ning inimesi põlengu ajal majas ei viibinud.

Küll asub põlenud majas riidekauplus, mis sai põlengu tõttu kahju 30 000 eurot.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Urmas Glase kinnitas, et tulekahju tekke põhjusena on alust kahtlustada süütamist. Juhtunu täpsemate asjaolude selgitamiseks on algatatud kriminaalmenetlus.