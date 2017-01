FRED KUDU 100. Kümnevõistluse väsimatu mentor

Pronksine Fred Kudu vaatab praegu Kääriku mäelt alla järve poole ra­­huliku meelega. Kekkose sauna korstnast tõuseb suitsu, valminud on uued tennise- ja pallimänguplatsid, vanad taluhooned on lammutatud ja uus majutuskompleks kerkib jõudsalt.

Selja taha jäävad mäepealsed hooned on hoolitsetud ja ootavad tulijaid. Kudu eestvõtmisel ehitatud Tartu ülikooli spordibaas, kus on treeninud nii olümpiavõitjad kui ka maailmameistrid, on tegutsenud 1947. aastast. «Exegi monumentum,» võiks Kudu öelda. Ja õigusega.